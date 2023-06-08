Президент «Барыса» о Скабелке: «У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем»

Президент «Барыса» Борис Иванищев в интервью «СЭ» прокомментировал будущее главного тренера Андрея Скабелки в клубе.

— К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?

— У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем. Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят.

— В прошлом сезоне вам по ходу чемпионата пришлось приглашать вратаря Юлиуса Гудачека. Сейчас есть договоренности с другими крепкими голкиперами, чтобы начать сезон полноценной парой?

— В прошлом году мы решили начать сезон своими вратарями — Шутовым и Бояркиным. По ходу чемпионата появилась необходимость приобрести вратаря. Когда шел сезон, его сложно было найти. С дальнего зарубежья игроки едут за большие деньги. Финляндия, Швеция, Чехия — вообще не едут. На данный момент мы только ведем переговоры. Есть наметки, думаю, ясно будет чуть позже.

Скабелка возглавляет «Барыс» с июня 2022 года.