Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:20

Морозов — о включении бонусов в потолок зарплат: «Бывали случаи, когда игрок получал 20 процентов контракта за один гол»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Морозов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался об изменении бонусных частей контрактов, которые с сезона-2023/24 включат в потолок зарплат.

— С нового сезона КХЛ пересмотрела бонусные части контрактов, которые теперь включат в потолок зарплат. Как лига пришла к этому решению? Все ли довольны им?

— Все довольны никогда не будут. Каждый смотрит со своей точки зрения. У лиги есть утвержденная в 2023 году стратегия. Это одно из ее действий на выравнивание возможностей, чтобы матчи стали зрелищнее, а конкуренция — выше. Мы внесли изменение учета бонусов в стратегию и будем поэтапно идти к этому. Командные бонусы уходят. Есть подвижки по посуточному учету заработных плат и возрасту игроков. Индивидуальные бонусы постепенно начнут входить в потолок зарплат — со следующего года 10 процентов, потом — полная сумма. Также есть льготные бонусы: за чемпионство, за вхождение в топ по отдельным критериям — голы, очки, передачи. Игроки смогут зарабатывать деньги сверх потолка зарплат. Принятая трехлетняя стратегия обозначает направления, над которыми нам нужно работать. Это поможет выравниванию.

Александр Радулов. «Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова

— Замечали, что клубы хитрили с индивидуальными бонусами — когда игрок получал деньги за очень скромные достижения?

— Раньше хитрили — когда 20 процентов от суммы контрактов выносили за потолок. Бывали случаи, когда игрок получал 20 процентов за один гол. А сейчас, когда все вошло в потолок, клуб сам определяет: платить бонусы за один гол или за другие достижения. Мы уходим от этой хитрости.

Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
0
Читайте также
Смолов стал крестным отцом сына Мамаева
За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Морозов — о долгах «Барыса» и «Салавата Юлаева»: «Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ»

Президент КХЛ Морозов — об увеличении пола зарплат: «Через год мы хотим дойти до 450 миллионов»