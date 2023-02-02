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Сегодня, 13:10

Морозов: «Нынешний регулярный чемпионат КХЛ один из самых интересных»

Президент КХЛ Морозов оценил нынешний сезон в лиге
Виктория Кравченко
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о текущем сезон в лиге.

«Нынешний регулярный чемпионат КХЛ один из самых интересных. На «Востоке» идет ожесточенная борьба за плей-офф, четыре команды борются за восьмую строчку. Много интриг, много непредсказуемых результатов в чемпионате. Это именно то, над чем мы работаем не первый год. Введение потолка и пола зарплат приносят свои плоды. Наша цель — выравнивание возможностей всех команд, чтобы каждая игра была более интересной и непредсказуемой. Это будет привлекать болельщиков на трибуны и к экранам телевизоров. Чемпионат продолжается, и нас еще ждет борьба за распределение мест перед стартом плей-офф», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

Впервые в истории КХЛ в регулярном чемпионате состоятся рекордные 68 матчей. Лидером турнира на данный момент является СКА, который набрал 91 очко в 59 матчах.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-khl-vvedenie-potolka-i-pola-zarplat-prinosyat-svoi-plody-ny-neshnij-sezon-odin-iz-samy-h-interesny-h/
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