Морозов: «Нынешний регулярный чемпионат КХЛ один из самых интересных»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о текущем сезон в лиге.

«Нынешний регулярный чемпионат КХЛ один из самых интересных. На «Востоке» идет ожесточенная борьба за плей-офф, четыре команды борются за восьмую строчку. Много интриг, много непредсказуемых результатов в чемпионате. Это именно то, над чем мы работаем не первый год. Введение потолка и пола зарплат приносят свои плоды. Наша цель — выравнивание возможностей всех команд, чтобы каждая игра была более интересной и непредсказуемой. Это будет привлекать болельщиков на трибуны и к экранам телевизоров. Чемпионат продолжается, и нас еще ждет борьба за распределение мест перед стартом плей-офф», — цитирует Морозова «РБ Спорт».