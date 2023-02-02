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Сегодня, 13:23

Михайлис заявил, что «Барысу» надо выигрывать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимаем нашу ситуацию — надо цепляться, выигрывать. Сегодня хорошо играли, достаточно интересная игра была, хорошие моменты и в обороне не давали ничего сделать. Но пропустили в большинстве и, может, концентрацию потеряли. Возможно, в этом проблема была. Гол Воронкова надломил команду? Нет. Начало игры, плюс хорошо начали. Поговорили и собрались — в конце периода забили. Каждый гол дает хороший импульс, неважно когда забиваешь. Каждые игры, где мы могли выиграть, под конец упускали победу. Сейчас это уже неважно — у нас остается восемь игр. Все зависит от нас, надо дожимать. Давит ли положение в турнирной таблице? Не сказал бы. Если постоянно смотреть в таблицу, то только хуже делать себе. Надо выигрывать, смотреть в конце будем. Будем биться до последнего. Не опускаем руки и с их поддержкой будем идти до конца», — приводит слова Михайлиса Metaratings.ru.

«Барыс» после 60 матчей с 57 очками занимает десятое место в Восточной Конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-barysa-mikhailis-ponimaem-nashu-situaciyu-v-chempionate-kkhl-nado-ceplyatsya-i-vyigryvat-224603/
Никита Михайлис
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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