Президент «Сокола» объяснил, что мешает клубу заявиться в КХЛ

Двукратный чемпион мира и президент красноярского «Сокола» Александр Семин заявил, что клуб не может присоединиться к КХЛ из-за отсутствия титульного спонсора и финансовых гарантий.

«Это хоккей, в котором присутствует и везение, и удача. Перед сезоном мы поменяли состав процентов на 50, где-то что-то не хватило, будем разбираться вместе с тренерами.

Все понимают, что у нас нет титульного спонсора. Чтобы зайти в КХЛ, нужны гарантии. Пока разговоры о приходе в КХЛ ведутся, но конкретики нет», — приводит слова Семина ТАСС.

В нынешнем сезоне «Сокол» проиграл «Рубину» в 1/4 финала плей-офф ВХЛ.

Последним клубом, вступившим в КХЛ, стала тольяттинская «Лада», которая с 2018 по 2023 год играла в ВХЛ.