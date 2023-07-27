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Сегодня, 14:55

Путин предоставил российское гражданство хоккеисту московского «Динамо» Менеллу

Виталий Косик
Корреспондент
Бреннан Менелл.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу. Соответствующий указ расположен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее спортивный директор московского клуба Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство.

В середине апреля 25-летний защитник продлил контракт с бело-голубыми, подписав трехлетнее соглашение.

В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 24 (2+22) очка за 44 матча за московское «Динамо».

Источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307270004
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Владимир Путин
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