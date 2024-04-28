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Сегодня, 19:55

Разин объяснил, почему ему было приятно обыграть «Автомобилист» в полуфинале Кубка Гагарина

Михаил Скрыль
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о сериях плей-офф Кубка Гагарина с хабаровским «Амуром» (4-2) и екатеринбургским «Автомобилистом» (4-3).

— Серия с «Амуром» закалила команду и добавила ей уверенности. Приходилось преодолевать оборону, забивать черновые голы. Это ключевой момент пути «Магнитки»?

— В этой серии нам приходилось принимать много силовой борьбы. Нас били, мы много играли в тело. Шайба «Амур» практически не интересовала. Приходилось делать много несвойственной работы. Плюс тяжелые перелеты, шикарная атмосфера на матчах в Хабаровске. Все это сказалось на серии.

— Помню, как перед серией с «Автомобилистом» вы говорили, что личной принципиальности нет, но этот соперник все-таки был для вас особенным, ведь так?

— Конечно. У любого спортсмена и тренера присутствует чувство реванша, когда тебя увольняют, отчисляют или обменивают. В моем случае это касалось руководства в лице Рябкова и Гросса, что они были неправы, когда они меня уволили. Это был полуфинал. Мне было без разницы, играть с «Автомобилистом» или ЦСКА.

Конечно, приятно, что мы прошли «Автомобилист». Когда я работал в Екатеринбурге, это еще не был топ-клуб. Компания УГМК пришла первый сезон в хоккей. Бюджет еще не подняли. И первое, что они сделали после двух месяцев, — уволили меня. Мне вдвойне приятно обыграть «Автомобилист» с «Металлургом».

Андрей Разин. «Цель номер один — возглавить сборную России». Первое большое интервью Разина после чемпионства
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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