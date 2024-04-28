Разин о Пилипенко в «Магнитке»: «В большинстве человек с таким вантаймером нам бы не помешал»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» оценил игру команды в большинстве в сезоне-2023/24 и прокомментировал возможный переход в команду нападающего Кирилла Пилипенко из «Северстали».

— Почему большинство не работало стабильно в плей-офф? Это вопрос тренировок или мастерства исполнителей?

— Давайте разберем динамовское звено: Гусев, Уил, Пакетт, О'Делл, Менелл. Они весь сезон играли вместе. Все комбинации отточены. Плюс все они игровички, здорово умеют импровизировать. Разбирай их большинство, не разбирай, но подкидку Гусева перехватить почти невозможно. Поэтому у них такой высокий процент.

Мы все-таки варьировали и меняли сочетания. 20 процентов реализации — хороший процент по сезону. Оценю на пять с минусом. В плей-офф показатель ниже, но были голы, когда удаленный хоккеист только вышел со скамейки, и мы забивали. Эта шайба не идет в статистику, но я считаю, что она заброшена в большинстве. И еще: в первой и последней играх с «Локомотивом» оба победных гола мы забили в большинстве. Когда надо, оно работало.

— Летом будете усиливать состав в том числе под большинство, чтобы было больше опций для розыгрыша?

— Сейчас тяжело найти игрока на рынке свободных агентов, который бы поехал в «Магнитку» за определенные деньги. Наши ребята без контрактов сейчас пойдут на повышение. Нам надо уместиться в потолок. Это уже работа генерального менеджера.

Мы ведем переговоры по одному крайнему нападающему. Он должен нам помочь в большинстве. Плюс в КХЛ будет пять легионеров. Если останутся деньги под потолком зарплат, возможно, мы подыщем кого-то еще. Ребята из нашего состава в следующем сезоне не состарятся, а только наберутся опыта. У них хороший хоккейный возраст. Может быть, и наши бригады будут играть еще лучше.

— Попытаетесь вытащить из «Северстали» Кирилла Пилипенко?

— У него еще год контракта. Все зависит от «Северстали», на кого клуб захочет его обменять, если это будет нужно. Кирилл провел сильный сезон. В большинстве человек с таким вантаймером нашей команде бы не помешал.