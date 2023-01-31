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Сегодня, 22:50

Разин — о победе над «Металлургом»: «Хороший, мастеровитый соперник. Счет не по игре»

Разин поделился мнением о победе над «Металлургом»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на победу над «Металлургом» (4:1) и рассказал о задаче своей команды на третий период.

«Хороший, мастеровитый соперник. Счет не по игре. Моменты были с обеих сторон. У нас сегодня была хорошая реализация. Плюс самоотверженная игра, много на себя переловили. Свой пятак подчищали, где надо. Спасибо болельщикам за звездное небо в конце матча. Всех с победой», — цитирует Разина официальная страница «Северстали» во «ВКонтакте».

После этого матча «Северсталь» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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