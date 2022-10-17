Разин о победе над «Сочи»: «До 2:0 все контролировали, но потом дали сопернику вдохнуть воздуха»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:1).

«Когда я был тренером и «Автомобилиста», и «Северстали», в Сочи всегда были захватывающие игры. То мы уступали, а потом в концовках выигрывали, то мы здесь 3:0 побеждали, проигрывали 0:4. В этот раз первая игра, когда было более-менее спокойно. Тут приятно играть в хоккей: утром можно позагорать, вечером — играть. Хорошо, что все удачно закончилось. Контролировали игру, хорошо сыграли первый период, второй — нормально. До счета 2:0 все контролировали, но потом дали сопернику вдохнуть воздуха. В концовке, кроме штанги, особых моментов не допускали», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» с 21 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Сочи» с 9 очками — на 11-й строчке.