Рэпер ST — о Романе Ротенберге: «Очень хороший мотиватор, легкий в общении»

Рэп-исполнитель ST, который помогал главному тренеру СКА и команды дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ Роману Ротенбурге , ответил на вопросы журналистов и рассказал о взаимодействии на лавке.

— Болельщики СКА воодушевлены, что вы можете написать гимн СКА. Сколько технически нужно времени, чтобы написать гимн?

— Болельщики «Спартака» очень удивлены тем, что я могу написать гимн СКА. Вчерашнее интервью Романа Борисовича Ротенберга вызвало бурю эмоций по обе стороны. Давайте оставим интригу.

— Роман Ротенберг никогда не играл в хоккей на высоком уровне, но стал тренером команды, которая лидирует в чемпионате. Каким он показался вам в общении?

— Он очень хороший мотиватор. Хорошо собирает людей вокруг себя и мотивирует их к нужным результатам, что и показала сегодняшняя игра. Он очень легкий в общении. Сразу повел себя так, что я не чувствовал себя чужим. Наша скамейка была самой сплоченной при всем уважении к другим дивизионам. Чувствовалось, что мы все варились в одном стадионе.

— Дни на Матче звезд КХЛ для вас незабываемые?

— Да, действительно. На последней минуте, когда дивизион Харламова снял вратаря и вывел четверых игроков, я подсорвал голос. Невероятные эмоции после финального свистка, когда мы выиграли. Я очень рад.