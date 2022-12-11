Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 декабря, 15:52

Рэпер ST — о Романе Ротенберге: «Очень хороший мотиватор, легкий в общении»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Рэп-исполнитель ST, который помогал главному тренеру СКА и команды дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ Роману Ротенбурге , ответил на вопросы журналистов и рассказал о взаимодействии на лавке.

— Болельщики СКА воодушевлены, что вы можете написать гимн СКА. Сколько технически нужно времени, чтобы написать гимн?

— Болельщики «Спартака» очень удивлены тем, что я могу написать гимн СКА. Вчерашнее интервью Романа Борисовича Ротенберга вызвало бурю эмоций по обе стороны. Давайте оставим интригу.

— Роман Ротенберг никогда не играл в хоккей на высоком уровне, но стал тренером команды, которая лидирует в чемпионате. Каким он показался вам в общении?

— Он очень хороший мотиватор. Хорошо собирает людей вокруг себя и мотивирует их к нужным результатам, что и показала сегодняшняя игра. Он очень легкий в общении. Сразу повел себя так, что я не чувствовал себя чужим. Наша скамейка была самой сплоченной при всем уважении к другим дивизионам. Чувствовалось, что мы все варились в одном стадионе.

— Дни на Матче звезд КХЛ для вас незабываемые?

— Да, действительно. На последней минуте, когда дивизион Харламова снял вратаря и вывел четверых игроков, я подсорвал голос. Невероятные эмоции после финального свистка, когда мы выиграли. Я очень рад.

КХЛ
Роман Ротенберг
Матч звезд
2
1
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Динамо» Миронов рассказал, что его впечатлила сборная Марокко на ЧМ-2022

Ротенберг — о подготовке СКА в паузе: «Возможно, потренируемся несколько дней на улице»