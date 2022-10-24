Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:55

Рейдеборн, Мерфи и Слепышев названы лучшими игроками недели в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов восьмой игровой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), одержавший 2 победы в 2 матчах. Он отразил 96,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником стал Райан Мерфи («Салават Юлаев»), набравший 3 (1+2) очка в 3 играх. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7».

Лучшим нападающим признан Антон Слепышев (ЦСКА). Он набрал 7 (2+5) баллов в 3 матчах недели.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Даниил Орлов («Спартак»), набравший 2 (0+2) очка в 3 матчах недели. На счету защитника также 3 заблокированных броска, а среднее игровое время составило 14 минут 40 секунд.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/24/504316.html
Антон Слепышев
Райан Мерфи
0
Читайте также
Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гомоляко — о тренерах «Магнитки»: «Если уйдет Воробьев, то должен уйти весь тренерский штаб»

Гомоляко — о Голдобине: «Все хотят, чтобы он остался в команде»