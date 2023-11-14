Роман Ротенберг: «Когда в СКА приходил Коскинен, многие говорили, что он не нужен команде»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», который состоится сегодня, 14 ноября, в Казани.

— В Казани всегда классная атмосфера, полные трибуны, отличный лед. Мы с каждым матчем улучшаем нашу игру, работаем над деталями — сегодня тоже надо сделать шаг вперед.

— Будет ли поражение в домашнем матче дополнительной мотивацией?

— У нас всегда максимальная мотивация, с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Вопрос мотивации не стоит, главное — вопрос правильно выполненного игрового задания.

— СКА выиграл два последних матча, «Ак Барс» — проиграл. Будет ли это что-то значить?

— Раненый зверь самый опасный. Очень серьезно будем готовиться.

— Галимов не так много играл в этом сезоне, недавно забил свой первый гол. Чувствует ли он себя лучше морально?

— Эмиль хорошо подготовился, радует, как он играет, вносит вклад в наши победы. Но он может играть еще лучше, выйти на новый уровень.

— Чувствует ли себя Серебряков увереннее после побед?

— Адаптация в новой команде всегда непростая, много деталей в нашей игровой системе, которые нужно изучить. Когда к нам приходил Микко Коскинен, он проиграл много матчей в регулярке, многие говорили, что он не нужен СКА. Я в свое время тоже объяснял, что ему нужна адаптация, очень тяжело выйти и сразу показывать стабильность.

Если честно, в пропущенных шайбах нет вины Серебрякова — свои же игроки закрывали обзор вратарю. У нас полное доверие ко всем нашим вратарям: и к Серебрякову, и к Маттсону, и к Плешкову, и к Мойсевичу. Нам все нужны, сезон длинный.