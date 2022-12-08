Ротенберг: «Очень рад, что с Савицкисом все в порядке»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на новости о смерти председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса.

Ранее Delfi.lv со ссылкой на Itera LatvIja сообщил, что бизнесмен скончался в возрасте 76 лет, однако эта информация оказалась ложной. Сейчас Савицкис обсуждает с юристом возможное обращение в суд.

«Утром в четверг СМИ получили электронные письма от лица коллектива Itera Latvija, в которых сообщалось о смерти Юриса Савицкиса, однако эта печальная новость оказалась ложной. Очень рад, что с Юрисом Яновичем все в порядке. Желаю ему крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Рижское «Динамо» выступало в КХЛ с 2008 по 2022 год.