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Сегодня, 14:21

Ротенберг: «Философию Гвардиолы мы берем на вооружение и в СКА»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в питерской команде работаю по философии наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Историю и философию Пепа мы берем на вооружение и в СКА. Мы тоже уважаем старые традиции. Как Гвардиола опирается на фундамент своего учителя Кройффа с его тотальным футболом, так и мы стараемся играть в тотальный хоккей, отдавая должное нашим советским игрокам и тренерам — Анатолию Владимировичу Тарасову, Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову. Нельзя не упомянуть и Бориса Михайлова, и Владимира Петрова, которые работали в СКА, а Владимир Владимирович был даже играющим тренером и внес большой вклад в развитие ленинградского, а затем и петербургского хоккея. Развиваем и совершенствуем их стиль. Дорожим шайбой, играем умно, шаг за шагом строим коллектив, прививаем игрокам психологию победителей. Учимся у лучших и работаем на будущее!» — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Вчера, 10 июня, «горожане» в финале турнира обыграли «Интер» со счетом 1:0.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Источник: https://t.me/rotenberg81/1959
Хосеп Гвардиола
Футбол
КХЛ
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ХК СКА
Роман Ротенберг
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