Ротенберг — о результатах СКА: «Мы развиваемся, а все выводы нужно делать в конце сезона»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды в текущем сезоне.

«Играем от игры к игре и от смены к смене. У нас есть над чем работать и что улучшать. Работаем над деталями. У нас отличная команда, у которой есть характер. У нас отличный коллектив. Есть вещи, которые мы можем всегда улучшить. Мы над этим работаем. Вчера днем проводили собрание, поговорили. Мы развиваемся, а все выводы нужно делать в конце сезона», — сказал Ротенберг «СЭ».

СКА занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх.