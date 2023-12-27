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Сегодня, 08:30

Ротенберг — о возможном ослаблении лимита: «Основная задача — оставлять игроков в России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России 25 и СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.

«Сейчас есть много наших хороших игроков. В «Торпедо», например, много сильных российских хоккеистов: Артамонов, Атанасов. В СКА и других клубах много сильных молодых игроков, которые благодаря лимиту вышли на первые роли. Я считаю, что у нас все хорошо. Наши молодые ребята должны играть. Это же классно, что сейчас мы увидели столько молодых звезд. Гребенкин, например. Это же топовый игрок, показывающий интереснейший хоккей с таким катанием и уровнем мастерства. Он благодаря, в том числе, лимиту сейчас имеет возможность играть в первом звене. Он развивается и главное — остается играть в России. А если бы он не попадал в состав, то уехал бы давно. А такие ребята остаются здесь. И самая основная наша задача — оставлять их в России», — сказал Ротенберг «СЭ».

В текущем сезоне лимит на легионеров в командах КХЛ был ужесточен до трех. Сейчас в командах лиги числится 58 иностранцев.

Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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