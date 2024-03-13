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13 марта, 16:12

Ротенберг — об отсутствии Никишина: «СКА будет побеждать командой, как «Барселона» без Месси»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил, что защитник команды Александр Никишин не примет участие в первом матче серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» из-за травмы.

«Он в хорошем состоянии — восстанавливается и готовится. Кто будет выполнять его функции? В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой», — приводит слова Ротенберга клубная пресс-служба армейцев.

Александр Никишин. Никишин не сыграет во втором раунде Кубка Гагарина

22-летний Никишин получил повреждение в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина с «Торпедо» (3:0). В сезоне-2023/24 хоккеист принял участие в 72 матчах, забросил 18 шайб и отдал 39 результативных передач.

Первый матч серии между СКА и «Автомобилистом» пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/priess-konfierientsiia-romana-rotienbiergha-i-ighrokov-ska-pieried-vtorym-raundom-pliei-off/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Никишин
Роман Ротенберг
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