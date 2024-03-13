Ларионов заработает в «Торпедо» 140 миллионов рублей за три года

Как стало известно «СЭ», зарплата главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова по новому трехлетнему контракту в следующем сезоне составит 40 миллионов рублей, в двух последующих — по 50 миллионов.

Таким образом, суммарно за три года 63-летний специалист получит 140 миллионов. Зарплата Ларионова в нынешнем сезоне составляет 17 миллионов.

Ларионов возглавляет «Торпедо» с 2022 года. В текущем сезоне нижегородцы вышли в плей-офф с седьмого места Западной конференции, где в первом раунде уступили СКА (1-4).