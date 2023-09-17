Ротенберг рассказал о психологическом состоянии команды после пятого подряд поражения в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о психологическом состоянии команды после поражения от «Сибири» (1:2) в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ.

«На команду ничего не давит. У нас хорошая атмосфера, хороший эмоциональный фон. Ребята очень сильно хотят победить, поэтому не хватает хладнокровия в реализации моментов», — цитирует Ротенберга сайт клуба.

СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Ротенберга занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции с 4 очками.