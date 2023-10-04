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Сегодня, 15:31

Ротенберг: «Серебряков — талантливый и перспективный голкипер. Будем вместе трудиться и побеждать в СКА!»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала» в петербургскую команду. По его мнению, у 27-летнего хоккеиста есть огромный потенциал для роста.

«С радостью приветствую Никиту Серебрякова в СКА! Это очень сильный вратарь, у которого есть огромный потенциал для роста. В прошлом году КХЛ по праву признала Никиту лучшим голкипером сезона. Мы уже работали вместе с ним в сборной России — и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился к том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА! Хочу выразить огромную благодарность «Адмиралу». Во Владивостоке пошли навстречу вратарю, который отдал более пяти сезонов команде, помог ей добиться лучшего результата в истории. Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!» — написал тренер в своем Telegram-канале.

СКА объявил о переходе Серебрякова 4 октября. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 6 матчах за «Адмирал» и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48. Он был признан лучшим голкипером КХЛ в сезоне-2022/23.

На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 12 матчей.

Источник: https://t.me/rotenberg81/2354
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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