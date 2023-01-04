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Сегодня, 16:40

«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив»

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе уфимского клуба забивали Михаил Науменков и Александр Хмелевский. У ярославского клуба отличился Иван Чехович.

«Салават Юлаев» с 57 очками занимает 4-е место на Востоке. «Локомотив» с 65 очками — на 2-й строчке Запада.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Чехович — 8 (бол., Сергеев), 19:20 — 0:1. Науменков — 6 (бол., Шмелев, Хмелевский), 39:21 — 1:1. Хмелевский — 15 (бол., Дроздов, Кулемин), 46:40 — 2:1.

Вратари: Ежов — Исаев (58:40).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 16 (5+8+3) — 27 (9+11+7).

Судьи: Наумов, Ромасько.

4 января. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
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