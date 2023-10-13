Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:15

«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» со счетом 8:1

«Салават Юлаев» с разгромным счетом победил «Витязь»
Руслан Минаев
Хоккеисты «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» дома разгромил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 8:1.

У уфимцев забивали Александр Шаров, Джошуа Лейво (дубль), Александр Хмелевский (дубль), Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Ассистентский хет-трик оформил Сергей Шмелев. У гостей отметился Руслан Педан.

«Салават Юлаев» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока». «Витязь» с 9 очками замыкает турнирную таблицу «Запада».

В следующем матче «регулярки» «Салават Юлаев» дома сыграет с минским «Динамо» 15 октября. «Витязь» отправится в гости к «Автомобилисту» 15-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)

Голы: Шаров — 4 (Шмелев, Зоркин), 2:34 — 1:0. Ливо — 1 (бол., Хафизуллин, Шмелев), 8:10 — 2:0. Хмелевский — 7 (бол., Шаров, Ливо), 17:54 — 3:0. Хмелевский — 8 (бол., Шаров, Шмелев), 22:35 — 4:0. Ливо — 2 (бол., Хафизуллин), 32:26 — 5:0. Дроздов — 3 (мен.), 36:59 — 6:0. Ефремов — 4 (Шаров), 39:54 — 7:0. Педан — 2 (Яровой, Рой), 46:09 — 7:1. В. Лещенко — 1 (бол., Зоркин, Пименов), 50:08 — 8:1.

Вратари: Самонов — Дорожко (Шикин, 17:54).

Штраф: 6 — 18.

Броски: 38 (11+10+17) — 22 (7+11+4).

Судьи: Бондарь, Соин.

13 октября. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
2
Обсудить
Читайте также
«Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?
Парагвайский футболист Санабрия отрицает плевок в Месси в матче с Аргентиной
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в домашнем матче

КХЛ, 13 октября: «Авангард» обыграл «Динамо» Москва, СКА — «Динамо» Минск и другие матчи