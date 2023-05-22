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Сегодня, 19:19

Самусик поделился воспоминаниями о Панарине

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Белых Медведей» Борис Самусик вспомнил нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в детстве.

«Он был физически слабым — худенький, маленький, хотя и с хорошими руками. Но есть характер, смог выплыть через Оренбург и Новосибирск. Такая же история, как с Артемием Панариным. Я сейчас работаю в школе «Витязь», и там считают его своим воспитанником. Семь человек в Подольске заявляли о себе как о первом тренере Панарина. Но я им отвечал: «Я знаю, кто первый тренер Панарина, — это Олег Александрович Семендяев из Челябинска». У Шумакова и Панарина были похожие ситуации. Дети развиваются неравномерно: кто-то физически рано взрослеет, кто-то — позже. Но Панарину в Челябинске никто не закрывал хоккей, ему предложили играть в школе «Сигнал». Однако он предпочел уехать в Подольск, вслед за своим другом Георгием Белоусовым. Хотя, думаю, что тот «Сигнал» тогда был сильнее «Витязя». Но Панарин смог стать лидером в команде, а в КХЛ попал к Назарову, где было много тафгаев, которые попадали на матч-штрафы и некому было играть. Молодые тогда закрывали дыры в составе и ему дали шанс, которым он воспользовался», — приводит слова Самусика «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-bely-h-medvedej-panarinu-v-chelyabinske-nikto-ne-zakry-val-hokkej/
Артемий Панарин
Хоккей
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