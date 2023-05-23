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КХЛ

Сегодня, 10:34

Фетисов рассказал, что думает о работе Федорова в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что работа тренерского штаба ЦСКА под руководством Сергея Федорова в прошедшем сезоне КХЛ имела необходимый баланс.

«Умение направить свой штаб и работа с игроками неразделимы. Главный тренер отвечает за все — и за отношения, и за психологию, и за работу штаба, и за тактику, и за стратегию. Понятно, что все эти моменты требуют знания предмета не понаслышке. Во всех отношениях сейчас все сбалансировано», — цитирует Фетисова ТАСС.

ЦСКА под руководством 53-летнего Федорова второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Источник: https://tass.ru/sport/17817549
Сергей Федоров
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Фетисов
Кубок Гагарина
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