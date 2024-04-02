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2 апреля, 18:18

Щитов: «Вряд ли кто-то в СКА может уволить Ротенберга»

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Бывший защитник «Автомобилиста» Никита Щитов прокомментировал новость о том, что Роман Ротенберг продолжит тренировать СКА.

1 апреля председатель совета директоров клуба Александр Медведев объявил, что тренерский штаб команды не будет изменен.

«Люди в СКА принимают последовательные решения. Вряд ли кто-то там может уволить Ротенберга. Так что, решение оставить его абсолютно логично. По-другому и не могло быть», —приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Ротенберг руководит армейцами с января 2022 года.

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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