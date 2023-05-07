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Сегодня, 16:26

Щитов: «Россия 25» — хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки»

Алина Савинова
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о выступлении сборной «России 25».

«Это хорошо, что на майских праздниках любители хоккея могут посмотреть игры нашей команды. Жаль, что нет чемпионата мира. «Россия 25» — хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки и хороший тренерский штаб. Понятно, что она сильнее Белоруссии. Да, ребята проиграли в одном матче, но ничего страшного в этом нет. Зато забили много голов», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Сборная «России 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. 9 мая российская команда проведет пятый матч майского турне против Белоруссии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-rossiya-25-horoshaya-komanda-v-nej-perspektivny-e-igroki-i-horoshij-trenerskij-shtab/
Никита Щитов
Хоккей
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