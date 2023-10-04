Серебряков — о переходе в СКА: «Новые впечатления, новые цели. Чувствую огромный подъем»

Голкипер Никита Серебряков поделился впечатлениями от перехода в СКА из «Адмирала».

«Впечатления только положительные! Очень рад, что это случилось. Для меня переход в такую сильную команду, как СКА — настоящий вызов. Прекрасные эмоции. Эмоциональная составляющая действительно большая — новые впечатления, новые цели и задачи. Новая жизнь! Чувствую огромный подъем. Такой переход — это возможность что-то пересмотреть, понять, обдумать», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова вратаря.

СКА объявил о переходе 27-летнего Серебрякова 4 октября. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 6 матчах за «Адмирал» и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48. Он был признан лучшим голкипером КХЛ в сезоне-2022/23.

На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 12 матчей.