«Спартак» сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ 4 октября

«Спартак» сыграет с «Сибирью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 4 октября. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Спартак» — «Сибирь» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию игры можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Начало эфира — 19.20 мск.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Начало трансляции — 23.20 по местному времени.

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.

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