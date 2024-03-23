Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

23 марта, 04:17

Коньков: «Даже если Билялетдинов уйдет с поста главного тренера, он принесет много пользы как консультант»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал уход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

«Если Билялетдинов самостоятельно принял решение об уходе с поста главного тренера, то это одно дело. Если же это решение приняло руководство, то это другой вопрос. Может быть, Зинэтула Хайдарович еще поработает тренером в другой команде? Понятно, что к игре «Ак Барс» было много критики. Но надо понимать, что у каждого тренера есть свое видение игры и того, как добиваться результата. Билялетдинов — профессионал. Это человек, который в нашем хоккее добился больше всего славы, известности, побед. Это уважаемый человек. Даже если он уйдет с поста главного тренера, он принесет много пользы как консультант, передающий свой опыт», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-bilyaletdinov-prineset-mnogo-pol-zy-kak-konsul-tant-peredayushhij-svoj-opy-t/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев: «У такой команды, как СКА, шансы отыграться есть всегда»

Хоккеист «Трактора» Карпухин: «В плей-офф КХЛ никто не удивляет»