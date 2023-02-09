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Сегодня, 16:55

Сергей Коньков: «У СКА будет запредельный настрой. Думаю, что они сегодня смогут вырвать победу»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА.

«У СКА будет запредельный настрой, потому что они проиграли в прошлом матче «Магнитке». Там у них не хватило времени на то, чтобы переломить ситуацию. До этого они обыгрывали «Ак Барс» очень ярко. Результат армейцам перед началом плей-офф необходим.

У «Автомобилиста» было не лучшее начало календарного года. Им нужно набирать очки и находить ту игру, которая позволит им в плей-офф побеждать. У СКА команда быстрее, в сегодняшней игре петербуржцы будут доминировать. Результат будет зависеть от того, смогут ли гости реализовать свои моменты и возможности. Думаю, что они сегодня смогут вырвать победу», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Игра пройдет сегодня, 9 февраля, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

СКА лидирует в турнирной таблице "Запада", набрав 93 очка в 61 матче. «Автомобилист» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков в 59 играх).

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-u-ska-budet-zapredel-ny-j-nastroj-oni-smogut-vy-rvat-pobedu-u-avtomobilista/
Сергей Коньков
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ХК Автомобилист
ХК СКА
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