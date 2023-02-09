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КХЛ

Сегодня, 16:54

Защитник «Сибири» Мерфи дисквалифицирован на один матч

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сибири» Тревор Мерфи не примет участия в матче с «Металлургом», сообщает пресс-служба КХЛ.

«В соответствии с п. 4.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом (20 минут) в разных матчах, получает один матч дисквалификации и денежный штраф. Таким образом, Тревор Мерфи пропустит ближайшую игру своей команды», — говорится в заявлении лиги.

Ранее защитник был оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором» (4:5 Б) и получил постфактум 20 штрафных минут.

В нынешнем сезоне 27-летний канадец провел за «Сибирь» 56 матчей и набрал 43 (9+34) очка.

«Сибирь» 12 февраля дома сыграет с «Металлургом». Начало — в 13.30 мск.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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