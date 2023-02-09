Защитник «Сибири» Мерфи дисквалифицирован на один матч

Сегодня, 16:54
Защитник «Сибири» Тревор Мерфи не примет участия в матче с «Металлургом», сообщает пресс-служба КХЛ.
«В соответствии с п. 4.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом (20 минут) в разных матчах, получает один матч дисквалификации и денежный штраф. Таким образом, Тревор Мерфи пропустит ближайшую игру своей команды», — говорится в заявлении лиги.
Ранее защитник был оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором» (4:5 Б) и получил постфактум 20 штрафных минут.
В нынешнем сезоне 27-летний канадец провел за «Сибирь» 56 матчей и набрал 43 (9+34) очка.
«Сибирь» 12 февраля дома сыграет с «Металлургом». Начало — в 13.30 мск.