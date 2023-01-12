Сергей Коньков: «Ковальчук в «Спартаке»? Если это случится, тогда и будем обсуждать»

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал информацию о возможном приходе Ильи Ковальчука на пост спортивного директора «Спартака».

«Тяжело комментировать слухи. Какой смысл в этом? Если это случится, тогда и будем обсуждать. А пока что мы просто сотрясаем воздух разговорами. Надо понимать, чего хочет руководство «Спартака». Чтобы добиться высот, им нужно пересмотреть бюджет, чтобы пригласить состоявшихся игроков, которые могли бы делать результат. Для построения команды нужно два года. Может быть, перестановки будут в ближайшие годы. Все может быть, откуда-то же берутся эти разговоры.

«Спартак» играет на своем уровне. Если бы ей удалось избежать осенней серии из шести поражений подряд, она могла бы выступить ровнее. Ни один специалист не ждал, что красно-белые будут в четверке на Западе, потому что это очень тяжело. Но пока что «Спартак» цепляется за восьмерку. Думаю, что ему удастся решить вопрос по попаданию в плей-офф», — сказал Коньков.

Ковальчук работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также он являлась советником главного тренера национальной команды в Кубке Первого канала, который состоялся в декабре.

39-летний хоккеист еще не объявлял о завершении игровой карьеры.