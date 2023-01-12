Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:39

Сергей Коньков: «Ковальчук в «Спартаке»? Если это случится, тогда и будем обсуждать»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал информацию о возможном приходе Ильи Ковальчука на пост спортивного директора «Спартака».

«Тяжело комментировать слухи. Какой смысл в этом? Если это случится, тогда и будем обсуждать. А пока что мы просто сотрясаем воздух разговорами. Надо понимать, чего хочет руководство «Спартака». Чтобы добиться высот, им нужно пересмотреть бюджет, чтобы пригласить состоявшихся игроков, которые могли бы делать результат. Для построения команды нужно два года. Может быть, перестановки будут в ближайшие годы. Все может быть, откуда-то же берутся эти разговоры.

«Спартак» играет на своем уровне. Если бы ей удалось избежать осенней серии из шести поражений подряд, она могла бы выступить ровнее. Ни один специалист не ждал, что красно-белые будут в четверке на Западе, потому что это очень тяжело. Но пока что «Спартак» цепляется за восьмерку. Думаю, что ему удастся решить вопрос по попаданию в плей-офф», — сказал Коньков.

Ковальчук работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также он являлась советником главного тренера национальной команды в Кубке Первого канала, который состоялся в декабре.

39-летний хоккеист еще не объявлял о завершении игровой карьеры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-koval-chuk-v-spartake-tyazhelo-kommentirovat-sluhi/
Илья Ковальчук
Сергей Коньков
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Матвей Гуськов: «Должны в домашней серии забирать все очки»

«Сочи» в овертайме проиграл «Торпедо» и потерпел 21-е поражение подряд