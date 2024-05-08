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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался по поводу назначения Дэвида Немировски главным тренером «Барыса».
«Для меня это назначение неоднозначное. Надо понимать, какую цель преследуют руководители «Барыса»? Дэвид Немировски хоть и молодой специалист, но пока ему за время своей работы главным тренером еще не удалось достичь каких-то высоких результатов. Но я рад, что ему доверяют, и у него, в принципе, может получится. В принципе, всегда интересно смотреть вот за такими назначениями, которые могут быть и неоднозначные, и спорные, но, тем не менее, вот в таких моментах может и действительно рождаться интересный результат. Так что может получится хорошая химия», — сказал Коньков Metaratings.ru.
В минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.
8 мая «Барыс» сообщил, что трудовое соглашение с 47-летним Немировски рассчитано до окончания сезона-2024/25.