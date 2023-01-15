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Сегодня, 19:20

Вице-президент «Металлурга» Ласьков: «Мы не в детском саду, чтобы давать какие-то три матча на исправление ситуации»

Алина Савинова
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Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Квартальнов может стать новым тренером команды.

«Квартальнов может стать новым главным «Магнитки»? Пока это никак не могу прокомментировать. Что это такое? Первый раз слышу о возможной смене Воробьева на Квартальнова. Мы не в детском саду, чтобы давать какие-то три матча на исправление ситуации. Та же самая бредятина была и со Знарком! Повторюсь — это детский сад», — приводит Sport24 слова Ласькова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Илья Воробьев может покинуть пост главного тренера «Металлурга» в случае продолжения неудачной серии. Отмечалось, что на исправление ситуации руководство клуба дало специалисту три ближайшие игры. Основным кандидатом на место Воробьева в случае его отставки назывался Дмитрий Квартальнов.

Клуб из Магнитогорска потерпел семь поражений в девяти последних матчах КХЛ и занимает третье место в турнирной таблице (63 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-15-vitse-prezident-metallurga-my-ne-v-detskom-sadu-chtoby-davat-kakiye-to-tri-matcha-na-ispravleniye-situatsii
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Ласьков
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