Вице-президент «Металлурга» Ласьков: «Мы не в детском саду, чтобы давать какие-то три матча на исправление ситуации»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Квартальнов может стать новым тренером команды.

«Квартальнов может стать новым главным «Магнитки»? Пока это никак не могу прокомментировать. Что это такое? Первый раз слышу о возможной смене Воробьева на Квартальнова. Мы не в детском саду, чтобы давать какие-то три матча на исправление ситуации. Та же самая бредятина была и со Знарком! Повторюсь — это детский сад», — приводит Sport24 слова Ласькова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Илья Воробьев может покинуть пост главного тренера «Металлурга» в случае продолжения неудачной серии. Отмечалось, что на исправление ситуации руководство клуба дало специалисту три ближайшие игры. Основным кандидатом на место Воробьева в случае его отставки назывался Дмитрий Квартальнов.

Клуб из Магнитогорска потерпел семь поражений в девяти последних матчах КХЛ и занимает третье место в турнирной таблице (63 очка).