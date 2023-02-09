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Сегодня, 19:30

Директор «Металлурга» Ласьков: «Рябыкин — хороший специалист. Пусть подавятся грязью те, кто ее несет»

Алина Савинова
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Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков высказался об отставке Дмитрия Рябыкина с должности помощника главного тренера команды.

— Как распределяются обязанности внутри тренерского штаба после ухода Рябыкина? Кто занимается обороной и меньшинством? Может, ищите нового специалиста?

— Равиль Гусманов отвечает за эту работу, выпускает защитников, на мой взгляд, справляется. Пока никого дополнительно не ищем.

— Сейчас очень много грязи в СМИ в сторону Дмитрия Анатольевича Рябыкина. Поделитесь мнением о его работе?

— Это хороший специалист. Всей грязью пусть подавятся те, кто ее несет. Все, что было сказано Ильей Петровичем, так и есть. Ничего плохого мы сказать не можем. Он специалист, и это он доказал, работая с Хартли. Да, может быть, немного не сложилось у нас построение обороны согласно его требованиям.

Рябыкин стал помощником главного тренера «Металлурга» в 2022 году. 4 февраля клуб расторг контракт с 46-летним специалистом.

Источник: https://metaratings.ru/news/direktor-metallurga-laskov-pust-podavyatsya-gryazyu-te-kto-nesyot-eyo-v-adres-ryabykina-226532/
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ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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