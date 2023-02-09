«Витязь» обыграл «Металлург» благодаря голу Галузина в овертайме

«Витязь» в овертайме обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Степан Старков, Кирилл Рассказов, Скотт Уилсон, Тайлер Граовац и Владимир Галузин, забивший в овертайме.

За клуб из Магнитогорска отметились Павел Акользин, оформивший дубль, Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик.

«Витязь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 61 матче. «Металлург» находится на третьец строчке «Востока» (75).

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Старков — 15 (Рой, Кара), 6:02 — 0:1. Акользин — 10 (Фисенко), 7:47 — 1:1. Чибисов — 12 (бол., Лайпсик, Дронов), 23:36 — 2:1. Рассказов — 15 (Старков), 27:13 — 2:2. Акользин — 11 (Коробкин), 32:47 — 3:2. Уилсон — 17 (бол., Рой, Рассказов), 33:34 — 3:3. Граовац — 7 (Аркалов, Ежов), 34:24 — 3:4. Лайпсик — 8 (Зернов), 59:45 — 4:4. Галузин — 10 (Рой), 60:40 — 4:5.

Вратари: Кошечкин (58:03 — 59:45) — Шикин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 40 (9+18+13+0) — 42 (14+16+10+2).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

9 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 3765 зрителей.