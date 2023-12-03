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Сегодня, 19:22

«Барыс» в овертайме обыграл «Северсталь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барыс» на выезде одержал победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Рымарев.

В основное время за гостей отличились Энтони Камара и Михаил Рахманов. Шайбы хозяев на счету Ильи Иванцова и Кирилла Пилипенко.

«Барыс» (31 очко) после 38 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (38) после 37 игр идет седьмой на «Западе».

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«Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Астана) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Камара — 4 (Оберг), 7:13 — 0:1. Иванцов — 6 (бол., Буренов, Скоренов), 13:45 — 1:1. Пилипенко — 21 (Лишка, Аймурзин), 22:51 — 2:1. Рахманов — 3 (мен.), 31:35 — 2:2. Рымарев — 1 (Муратов, Шестаков), 62:39 — 2:3.

Вратари: Шостак — Шутов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 39 (16+14+8+1) — 12 (6+4+1+1).

Судьи: Наумов, Раводин.

3 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4799 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Северсталь
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