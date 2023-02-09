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Сегодня, 22:04

«Северсталь» по буллитам обыграла «Торпедо»

Мария Гусева
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«Северсталь» по буллитам обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. Встреча прошла в Череповце.

В основное время в составе хозяев забитыми голами отметились Макар Хабаров, Александр Суворов и Михаил Тихонов.

За нижегородский клуб шайбы забросили Максим Федотов и Александр Дарьин, сделавший дубль.

Победный буллит реализовал Даниил Вовченко.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Северсталь» располагается на 7-й строчке — 64 очка.

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«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дарьин — 6 (бол., Буренов), 14:21 — 0:1. Федотов — 9, 25:47 — 0:2. Хабаров — 3 (бол., Пилипенко), 38:01 — 1:2. Суворов — 13 (Тихонов, Гераськин), 46:10 — 2:2. Тихонов — 3 (Лишка, Хабаров), 54:42 — 3:2. Дарьин — 7 (Конюшков, Фирстов), 55:43 — 3:3.

Победный буллит: Вовченко.

Вратари: Шугаев — Гуска (Кульбаков, 54:42, Гуска, 55:21).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (14+11+12+4) — 26 (9+7+8+2).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

9 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 2591 зритель

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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