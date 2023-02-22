Шалдыбин — о тренер Николаеве: «Он говорил: «У тебя фамилия нехоккейная!» И после этого тебя зарубали»

Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин в интервью «СЭ» рассказал, каким ему запомнился легендарный тренер «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Сибири» и «Кузни» Сергей Николаев.

— Вспомните свою первую встречу с легендарным тренером Сергеем Николаевым.

— После того как мы отыграли за «Яринтерком», нас достаточно быстро позвали на тренировку с основой. Надеюсь, я не копирую его поведение, но он сразу показался мне таким суровым, требовательным и справедливым тренером. Когда приехал в Ярославль, то даже не знал, кто это. Он мог наговорить тебе столько, что ты либо это переваривал и выдерживал, либо нет и заканчивал с хоккеем.

— Его стендапы на всю жизнь отложились в памяти?

— Да. У него все фразы 18+, и все он переносил на тебя. Потом думаешь: «Ну нет же, это все не так». А он: «Нет, ты вот такой». Помню, как на нашей первой предсезонке он крикнул: «Вы ******* сибирские, вылезли из-под елок».

Еще помню случай, который случился во время одной из первых игр за «Торпедо». Сидишь в запасе, там во дворце +3 градуса, вся лавка в дыму, а матч идет. Подходит он ко мне злой и говорит: «Ты чего скулами водишь? Давай иди разминайся». Один раз назвал меня: «Эй, ты, угрюмо-сосредоточенный!»

На самом деле люди, прошедшие его школу, двигались дальше и чего-то добивались. Для молодого игрока это очень трудная психологическая школа. Хотя многие после нее и заканчивали. Причем не потому, что не умели играть в хоккей. Он просто говорил: «У тебя фамилия нехоккейная!» И после этого тебя зарубали. Про себя в такие моменты думал: «Ну как так можно?»