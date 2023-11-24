24 ноября, 23:25
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который прокомментировал победу СКА над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ словами «страна без мяса».
«Один раз было сказано: «Кто мы? Мясо», потом пошли шутки. Да, вчера СКА обыграл хоккейный «Спартак», но пусть Медведев посмотрит, где сейчас красно-белые в таблице КХЛ и где СКА. Сейчас петербуржцы подтянулись, но у них другие возможности по сравнению со «Спартаком». Повезло армейцам. Слова Медведева — это шуточки. Кому-то обидно от таких слов, кто-то воспринял это с иронией. Да, страна без мяса, но вы были без рыбы долгое время. «Зенит» называют бомжами, но это трудно понять. Болельщики выдумали, им это нравится, и теперь друг друга так задевают», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.
«Спартак» на данный момент является лидером Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 49 очков в 35 матчах. СКА располагается на пятой позиции с 40 очками за 33 игры. Клуб из Санкт-Петербурга одержал седьмую победу подряд в лиге.