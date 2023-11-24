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24 ноября, 23:25

Шавло: «Слова Медведева — шуточки. Да, страна без мяса, но вы были без рыбы долгое время»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который прокомментировал победу СКА над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ словами «страна без мяса».

«Один раз было сказано: «Кто мы? Мясо», потом пошли шутки. Да, вчера СКА обыграл хоккейный «Спартак», но пусть Медведев посмотрит, где сейчас красно-белые в таблице КХЛ и где СКА. Сейчас петербуржцы подтянулись, но у них другие возможности по сравнению со «Спартаком». Повезло армейцам. Слова Медведева — это шуточки. Кому-то обидно от таких слов, кто-то воспринял это с иронией. Да, страна без мяса, но вы были без рыбы долгое время. «Зенит» называют бомжами, но это трудно понять. Болельщики выдумали, им это нравится, и теперь друг друга так задевают», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

«Спартак» на данный момент является лидером Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 49 очков в 35 матчах. СКА располагается на пятой позиции с 40 очками за 33 игры. Клуб из Санкт-Петербурга одержал седьмую победу подряд в лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-slova-medvedeva-shutochki-da-strana-bez-myasa-no-vy-by-li-bez-ry-by-dolgoe-vremya/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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