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Сегодня, 11:00

«Сибирь» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Прохоркин (ХК «Сибирь»).
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 25 ноября. Матч пройдет в ледовом дворце «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko платно.

Жители Новосибирска и Новосибирской области смогут посмотреть игру на телеканале ОТС. Начало эфира — 15.30 по местному времени.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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