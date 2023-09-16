Шипачев прокомментировал выход на первое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ

Сегодня, 20:22
Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев после победного матча над «Торпедо» (4:3) поделился эмоциями от выхода на первое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ.
— Всегда во всех командах играл с хорошими ребятами. Сейчас и в Казани отличные партнеры. Помогают.
— Как вас поздравила команда?
— После игры Зинэтула Хайдярович Билялетдинов сказал пару слов, а потом поздравили ребята. Подарили красивую и запоминающуюся плакетку. Поставлю дома, мои дети очень обрадуются. Рад, что выиграли. Матч начался не очень хорошо, во втором периоде мы пропустили шайбу в большинстве. Тимур Билялов — молодец, здорово сыграл, и мы выиграли, — цитирует Шипачева пресс-служба команды.
Форвард в этой встрече отдал две передачи и побил рекорд экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Шипачева 758 очков, у Мозякина — 756 баллов.
После этого матча «Ак Барс» с 10 очками идет вторым на Востоке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2 ОТ
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|4 : 3