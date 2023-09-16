Шипачев прокомментировал выход на первое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев после победного матча над «Торпедо» (4:3) поделился эмоциями от выхода на первое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ.

— Всегда во всех командах играл с хорошими ребятами. Сейчас и в Казани отличные партнеры. Помогают.

— Как вас поздравила команда?

— После игры Зинэтула Хайдярович Билялетдинов сказал пару слов, а потом поздравили ребята. Подарили красивую и запоминающуюся плакетку. Поставлю дома, мои дети очень обрадуются. Рад, что выиграли. Матч начался не очень хорошо, во втором периоде мы пропустили шайбу в большинстве. Тимур Билялов — молодец, здорово сыграл, и мы выиграли, — цитирует Шипачева пресс-служба команды.

Форвард в этой встрече отдал две передачи и побил рекорд экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Шипачева 758 очков, у Мозякина — 756 баллов.

После этого матча «Ак Барс» с 10 очками идет вторым на Востоке.