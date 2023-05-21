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Сегодня, 17:00

Шипачев об обстановке в «Ак Барсе» в начале сезона: «У нас не было кланов»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, что происходило в команде во время работы Олега Знарка и опроверг слухи о наличии в коллективе группировок.

— Вы не любите вспоминать старых тренеров. Ушли и ушли. Но с уходом Знарка в команде пропали кланы.

— Да у нас не было кланов! Знарок слушал всех. Вызывал, со всеми общался. И со мной, и с Радуловым, с другими ребятами. Я уже высказывал мысль: когда Радулова на время вывели из состава, надо было, чтобы и со мной одновременно поступили точно так же. Тогда ушли бы все разговоры о любимчиках.

— А вы разве не были любимчиком у Знарка?

—  У каждого тренера есть игроки, с кем ему нравится работать. В этом ничего нет плохого. Думаю, на этом можно закрыть тему кланов.

— Но они же были! Ваш, радуловский и местный.

— Мы сидели в раздевалке втроем: я, Радулов и Кагарлицкий. Общались постоянно друг с другом. И на тему хоккея, и на другие. Обсуждали детей. Есть, например, Воронков, который пока молод и дети ему неинтересны, особенно чужие. Он общается с кем-то на свои темы. А так, все разговаривают со всеми. В основном, общения вне льда мало, так как дома в основном занимаюсь детьми.

2 декабря 2022 года «Ак Барс» объявил об отставке Знарка с поста главного тренера.

Вадим Шипачев и&nbsp;Александр Радулов. «Когда из состава вывели Радулова, стоило убрать и меня». Шипачев — о сезоне «Ак Барса», Знарке, кланах и НХЛ
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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