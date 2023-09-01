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Сегодня, 21:32

Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 600 голевых передач

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев забил и отдал голевую передачу в матче Кубка открытия против ЦСКА (5:2).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 36-летний хоккеист стал первым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 600 голевых передач.

Шипачев играл в КХЛ за такие клубы, как «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 2 : 5
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