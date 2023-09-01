Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 600 голевых передач

Сегодня, 21:32
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев забил и отдал голевую передачу в матче Кубка открытия против ЦСКА (5:2).
Как сообщает пресс-служба КХЛ, 36-летний хоккеист стал первым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 600 голевых передач.
Шипачев играл в КХЛ за такие клубы, как «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|0
|0
|0
|0
|2
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|2 : 5