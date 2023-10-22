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Сегодня, 16:37

«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист»

Алина Савинова
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«Сибирь» на выезде одержала победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У клуба из Новосибирска отличились Георгий Белоусов, Иван Климович и Николай Прохоркин. Единственный гол за екатеринбургскую команду забил Степан Хрипунов.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, но сохраняет 4-е место в турнирной таблице «Востока» (26 очков за 22 игры). «Сибирь» расположилась на 7-й строчке, набрав 23 очка за 21 встречу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хрипунов — 1 (Воронков, Трямкин), 5:34 — 1:0. Белоусов — 1 (Прохоркин), 28:17 — 1:1. И. Климович — 4 (Е. Климович, Бек), 32:56 — 1:2. Прохоркин — 5 (бол., Бутузов, Аланов), 46:40 — 1:3.

Вратари: Аликин (56:50 — 58:37, 59:00) — Красоткин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (16+15+9) — 24 (10+10+4).

Судьи: Бондарь, Метальников.

22 октября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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