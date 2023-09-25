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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Динамо»: прямая трансляция матча КХЛ

«Сибирь» сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Мартынов (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо Москва»
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«Сибирь» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске. Начало — 15.30 по московскому времени.

Ключевые события «Сибирь» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и КХЛ ТВ. Также противостояние «Сибирь» — «Динамо» можно смотреть на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Начало трансляции — 19.00 по местному времени.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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