«Сибирь» обменяла нападающего Сетдикова в «Нефтехимик» на Назарова

«Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, в Нижнекамск переходит нападающий Никита Сетдиков, который ранее был помещен в список отказов и не был выбран ни одним из клубов. В «Сибирь» возвращается воспитанник клуба форвард Михаил Назаров.

Назаров с 2022 года являлся игроком «Нефтехимика», в котором в прошлом сезоне провел 66 матчей, набрав 25 очков (5+20) и еще 4 игры в плей-офф. В текущем сезоне 27-летний хоккеист сыграл за команду 8 матчей и забросил 1 шайбу.