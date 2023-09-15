«Сибирь» подписала контракт с Белоусовым

Форвард Георгий Белоусов подписал контракт с «Сибирью», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один год.

Белоусов с 2018 года выступал за «Автомобилист». В минувшем сезоне форвард провел 51 матч, в которых набрал 22 (6+16) очка. В плей-офф на его счету 3 (1-2) очка в 7 матчах.