Бывший арбитр Зайцев — о судействе в КХЛ: «Раньше хоть была боязнь, что могут снять со следующих матчей»

Бывший арбитр Александр Зайцев поделился мнением о судействе в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Качество работы арбитров повышается?! Знаете, если бы нам с нынешним главой департамента судейства КХЛ Алексеем Анисимовым устроили дебаты по этому поводу, я бы смог доказать, что это не так. В первые два-три года существования КХЛ действительно было безукоризненное судейство, потому что тогдашнему главе департамента судейства лиги Александру Полякову был дан карт-бланш, он даже сам был этому удивлен. Но потом началась какая-то ерунда, в том числе и из-за действий самого Полякова.

Понимаю, что он как глава департамента судейства хочет защитить своих подопечных, и на его месте так делал бы любой. Но если уж человек грубо ошибся, то должен получить заслуженное наказание. И арбитры должны это понимать. Раньше хоть была боязнь, что могут снять со следующих матчей, а теперь, похоже, и этого нет, максимум, лишат каких-то премиальных", — приводит слова Зайцева Betonmobile.ru.

Александр Зайцев работал на матчах Чемпионата СССР и России. В 1992 году отсудил 5 встреч чемпионата мира, в том числе судил финальный матч чемпионата.